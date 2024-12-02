رابط الشكاوى لدى لمنظمة الإغاثة الكاثوليكية "CRS"

نشرت منظمة الإغاثة الكاثوليكية "CRS" رابطا خاصا لتقديم المواطنين الشكاوى بخصوص المساعدات التي تقدمها في ظل الحرب والعدوان الإسرائيلي.

وبدأت منظمة الإغاثة الكاثوليكية "CRS" منذ عدة أيام في توزيع مساعدات غذائية عبارة عن كيس طحين واحد للأسرة.

ومنذ بداية الحرب تقوم المنظمة بتوزيع مساعدات غذائية عدة مختلفة ومتنوعة.

وأشارت إلى أن نشر الرابط من باب اتاحة تقديم الشكاوى والملاحظات لضمان الشفافية والاسماع إلى آراء المستفيدين.

وسائل تقديم الشكاوى للمواطنين:

رقم الهاتف المجاني: 1800277277

رقم الواتس آب: 00972562151577

البريد الإلكتروني: [email protected]

نموذج الشكاوى وتقديمه اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين