الهمص: ما يدخل من مستلزماتٍ طبيَّة لا يلبي احتياج المواطنين في قطاع غزَّة

أكد مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة مروان الهمص، اليوم الإثنين، أن حلول فصل الشتاء في ظل نقص الموارد الطبية سيزيد من معاناة أهالي القطاع.

وقال الهمص في تصريحاتٍ صحفية، إن ما يدخل للقطاع من مواد طبية وأدوية، لا يلبي احتياج المواطنين، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

ووصف الوضع الصحي في قطاع غزة بـ"الكارثي"، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنقاذ الكثير من المصابين، بسبب كثرة الاستهدافات "الإسرائيلية"، وصعوبة الحالات التي تصل إلى المستشفيات، خاصة مستشفيات شمال القطاع.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بصورة ممنهجة لتدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وحمَّل الهمص الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية تجويع الشعب الفلسطيني لمنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ423 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.



ولليوم الـ 41 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.





المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات