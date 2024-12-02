قناة عبرية: واشنطن تنضم لباريس في الادعاء بانتهاك (إسرائيل) الهدنة مع لبنان

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تنضم إلى فرنسا في الادعاء بأن (إسرائيل) تنتهك وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت القناة إن لدى واشنطن وباريس قناعة أن (إسرائيل) تنتهك وقف إطلاق النار مع التركيز على استخدام الطائرات بدون طيار فوق بيروت.

ومنذ بدء سريان الهدنة ما بين حزب الله ودولة الاحتلال أحصت الدولة اللبنانية عشرات الانتهاكات الإسرائيلية.

كما وأبقت على عدد من أرتالها العسكرية، إلى جانب إطلاق النار على اللبنانيين الذين كانوا يحاولون الوصول لبيوتهم في الجنوب اللبناني.

المصدر / فلسطين أون لاين