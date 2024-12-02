فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قناة عبرية: واشنطن تنضم لباريس في الادعاء بانتهاك (إسرائيل) الهدنة مع لبنان

في خرق جديد.. مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد مراكز الجيش للبناني شرق البلاد

خبير لـ"فلسطين أون لاين": تصريحاتُ "يعالون" نابعةٌ من الحنقِ الشَّديد من سياسة نتنياهو

حماس تدعو المقدسيين لديمومة الرِّباط في سلوان والحفاظ على "درع الأقصى"

الدِّفاع المدني: لا توجد أيّ خدمات طبيَّة في شمال قطاع غزّة وطواقمُنا لا تستطيع مساعدةَ المُصابين

مستوطنون يحرثون أراضي زراعيَّة في الأغوار الشَّماليَّة

"جاءَ من أمريكا للقتال".. الاحتلال يعترفُ بمقتلِ أحد ضبّاطه الأسرى في غزَّة

مخطَّطٌ "إسرائيلي" لضمِّ الضّفة الغربيَّة خارج خطَّة "صفقة القرن".. ما تفاصيله؟

الاحتلال يصدرُ أوامر اعتقالٍ إداري بحقِّ 42 أسيرًا من الضّفة الغربيّة

مستوطنون يقْتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

قناة عبرية: واشنطن تنضم لباريس في الادعاء بانتهاك (إسرائيل) الهدنة مع لبنان

02 ديسمبر 2024 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
...
خروقات إسرائيلية عدة لوقف إطلاق النار

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تنضم إلى فرنسا في الادعاء بأن (إسرائيل) تنتهك وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت القناة إن لدى واشنطن وباريس قناعة أن (إسرائيل) تنتهك وقف إطلاق النار مع التركيز على استخدام الطائرات بدون طيار فوق بيروت.

ومنذ بدء سريان الهدنة ما بين حزب الله ودولة الاحتلال أحصت الدولة اللبنانية عشرات الانتهاكات الإسرائيلية.

كما وأبقت على عدد من أرتالها العسكرية، إلى جانب إطلاق النار على اللبنانيين الذين كانوا يحاولون الوصول لبيوتهم في الجنوب اللبناني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إسرائيل #لبنان #هدنة #وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة