فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قناة عبرية: واشنطن تنضم لباريس في الادعاء بانتهاك (إسرائيل) الهدنة مع لبنان

في خرق جديد.. مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد مراكز الجيش للبناني شرق البلاد

خبير لـ"فلسطين أون لاين": تصريحاتُ "يعالون" نابعةٌ من الحنقِ الشَّديد من سياسة نتنياهو

حماس تدعو المقدسيين لديمومة الرِّباط في سلوان والحفاظ على "درع الأقصى"

الدِّفاع المدني: لا توجد أيّ خدمات طبيَّة في شمال قطاع غزّة وطواقمُنا لا تستطيع مساعدةَ المُصابين

مستوطنون يحرثون أراضي زراعيَّة في الأغوار الشَّماليَّة

"جاءَ من أمريكا للقتال".. الاحتلال يعترفُ بمقتلِ أحد ضبّاطه الأسرى في غزَّة

مخطَّطٌ "إسرائيلي" لضمِّ الضّفة الغربيَّة خارج خطَّة "صفقة القرن".. ما تفاصيله؟

الاحتلال يصدرُ أوامر اعتقالٍ إداري بحقِّ 42 أسيرًا من الضّفة الغربيّة

مستوطنون يقْتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

في خرق جديد.. مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد مراكز الجيش للبناني شرق البلاد

02 ديسمبر 2024 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
...
قصف على موقع للجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد مراكزه في شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح، وذلك رغم سريان وقف لإطلاق النار، منذ الأربعاء، بين حزب الله و(إسرائيل)، أعقب أكثر من عام من التصعيد.

وأورد الجيش في بيان: استهدفت مسيّرة للعدو الإسرائيلي جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي في الهرمل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة.

ويسري، منذ فجر الأربعاء، وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، وضع حداً لنزاع، بدأ في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة اندلاع الحرب على قطاع غزة إثر فتح “حزب الله” ما سماها جبهة إسناد لغزة من جنوب لبنان.

ومنذ سريان الهدنة، تفيد الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بشكل يومي عن “انتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار” من جانب القوات الإسرائيلية، مع تعرّض بلدات، خصوصاً الحدودية، لقصف مدفعي ورشقات رشاشة. وأصيب ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، السبت، بجروح جراء غارة إسرائيلية طالت سيارة في بلدة مجدل زون.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، الأحد، إنه “تحرك في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة” بهدف “القضاء على تهديدات” تشكل “انتهاكاً لشروط اتفاق وقف إطلاق النار”.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
#لبنان #الاحتلال #الجيش اللبناني #مسيرة إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة