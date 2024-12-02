حماس تدعو المقدسيين لديمومة الرِّباط في سلوان والحفاظ على "درع الأقصى"

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، أهمية ثبات المقدسيين في بلدة سلوان، وعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات تهجير سكان البلدة.

وقال ناصر الدين، اليوم الإثنين، إن "سلوان هي الدرع الجنوبي للمسجد الأقصى، وحاميته المهمة التي تحول دون تسلل المشاريع الاستيطانية إلى المسجد المبارك".

وأوضح أن ما تتعرض له بلدة سلوان وخاصة حي البستان، يستدعي استنهاض الهمم، والتصدي لكل محاولات ومخططات الاحتلال لتهويد القدس وطرد سكانها.

وذكر ناصر الدين بأن أهل القدس طالما وقفوا في وجه المشاريع الاستيطانية، وكانوا ولا يزالون حماة للمسجد الأقصى، كما فعلوا في هبة البوابات الإلكترونية، وانتفاضة القدس، وفتح مصلى باب الرحمة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بعقيدته الراسخة القوية لن يسمح للاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة بتحقيق أهدافه التهويدية في المسجد الأقصى.

والأسبوع الماضي، حذّرت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" من مخطط إسرائيلي "متسارع يستهدف هدم عشرات المنازل في حي البستان ببلدة سلوان".

وأوضحت أنّ طواقم بلدية الاحتلال قامت خلال اليومين الماضيين بتوزيع عشرات أوامر الهدم على منازل ومنشآت في حي البستان في هجمة هي الأوسع على الحي منذ عدة سنوات".

ولفتت إلى أن أوامر الهدم الجديدة واسعة النطاق صدرت في أعقاب قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم واسعة في الحي شملت عددا من المنازل بالإضافة إلى مركز وخيمة البستان.

وقالت الهيئة الإسلامية المسيحية، إن "استهداف حي البستان -الذي يقع على مساحة 70 دونما، ويضم 80 منزلا تؤوي نحو 1500 مواطن مقدسي- يشكل انتهاكا لحق المقدسيين في السكن".

وأضافت أن الهدف "تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وإرغامهم على الهجرة بتواطؤ من الجمعيات الاستيطانية التي تسعى لتحويل الحي إلى بؤرة استيطانية".

ودعت الهيئة الإسلامية المسيحية "الجهات الفلسطينية المعنية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسكان حي البستان من أجل تمكينهم من الدفاع عن حقهم في البقاء في منازلهم".

المصدر / فلسطين أون لاين