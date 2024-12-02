مستوطنون يقْتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات وحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية، إن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسهم التلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ويواصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى كل يوم عدا يومي الجمعة والسبت، بحماية شرطة الاحتلال، التي تعمل على تأمين اقتحام المستوطنين ومنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه.

وفي السياق ذاته، تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والتواجد في الأقصى، من أجل حمايته من أطماع المستوطنين، ومحاولاتهم فرض وقائع جديدة على الأرض.

وشددت الدعوات على أهمية المحافظة على ديمومة الرباط، والتمسك بالحق التاريخي والديني في المسجد الأقصى، ردًا على مساعي الاحتلال والمستوطنين لفرض السيطرة الكاملة عليه.

ويشار إلى أن اعتداءات الاحتلال تصاعدت بشكل غير مسبوق في المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، تزامنا مع حرب الإبادة "الإسرائيلية" المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات