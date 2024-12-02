"منذ مطلع 2024".. الاحتلال هدم 1528 منشأةً فلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة

أظهر توثيق أممي أن الاحتلال "الإسرائيلي" هدم منذ مطلع عام 2024 أكثر من 1528 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بينها منازل ما تسبب في تهجير ما يزيد على 3 آلاف و600 فلسطيني وتضرر نحو 164 ألفا آخرين.

ووفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، فقد هدمت قوات الاحتلال 1528 منشأة فلسطينية بين الأول من يناير/ كانون الثاني و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم أدت لتهجير 3637 فلسطينياً وتضرر 163 ألفاً و769 آخرين.

وتصدّر مخيم طولكرم شمالي الضفة المناطق المستهدفة بهدم 171 منشأة ومنزلًا، يليه مخيم نور شمس في مدينة طولكرم (118) ومخيم جنين (83) ثم أريحا (70) ثم باقي مناطق الضفة بأعداد أقل.

وتصاعدت عمليات الهدم في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأدّت اعتداءات الاحتلال وعملياته العسكرية إلى استشهاد 800 وإصابة 6 آلاف و450.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 423 على التَّوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزّة مُخلّفًا 44429 شهيدًا و105250 إصابة، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / وكالات