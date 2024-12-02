فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اعتقالات في الخليل وقلقيلية ومستوطنون يقْتحمون قبر يوسُف

جنرال "إسرائيلي" يُحذِّر: الجنود فقدوا الثِّقة بحكومة الاحتلال والإرهاق أصبح واضحًا في الصّفوف

كيف ستؤثِّر تصريحات "يعالون" حول جرائم الاحتلال بشمال غزَّة في قرارات المحاكم الدَّوليَّة؟

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الإثنين 2 ديسمبر

حربُ "الإبادةِ الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 423 تواليًا

حماس ترحب بما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 45 بالكويت

شمال غزَّة.. شهادات مروعة: أجساد تتبخَّر والكلاب تنهش الجثث والأحياء مهدَّدون بالموت جوعًا

"المخلصون الأوفياء"..احتفاء واسع الفضاء الرقميّ بكمين القسَّام "انتصارًا لدماء السَّنوار"

الطَّالب الغندور رغم النزوح ما زال يأمل بتحقيق حلم أسرته الَّذين ارتقوا شهداء

المواصلات في غزَّة... وجه آخر للحرب

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الإثنين 2 ديسمبر

02 ديسمبر 2024 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
...
تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الإثنين 2 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 2 ديسمبر ، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، والتي تتراوح حول معدلاتها السنوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود خلال النهار جو مشمس مع لمسة برودة على الأجواء خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف.

- الأجواء نهاراً:  مشمس إلى غائم جزئي.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 10كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 43٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة