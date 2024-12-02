تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الإثنين 2 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 2 ديسمبر ، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، والتي تتراوح حول معدلاتها السنوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود خلال النهار جو مشمس مع لمسة برودة على الأجواء خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف.

- الأجواء نهاراً: مشمس إلى غائم جزئي.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 10كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 43٪.

المصدر / فلسطين أون لاين