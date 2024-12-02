اعتقالات في الخليل وقلقيلية ومستوطنون يقْتحمون قبر يوسُف

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها مواجهات مع الشباب الثائر.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبيدة جرادات، بعد مداهمة منزل عائلته في سعير شمالي المدينة.

وأُصيب عدد من المواطنين في حالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب غرب مدينة الخليل، عقب اقتحام المستوطنين، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسماعيل أبو فضة، عقب تفتيش منزل عائلته في مخيم الفوار، جنوبي الخليل، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بالمخيم عقب تشديد الاحتلال إجراءاته العسكرية في محيط المخيم.

وألقى شبان فلسطينيون، زجاجة حارقة "قنابل حارقة"، تجاه مركبة للمستوطنين قرب جسر بيت كاحل، شمال غربي مدينة الخليل.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة المناطق الشرقية من مدينة نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمركبات عسكرية "إسرائيلية" ترافقها جرافة، وحافلات في المنطقة ذاتها.

واندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف.

في قلقيلية، اقتحمت قوة عسكرية "إسرائيلية" مدينة قلقيلية، واعتقلت الأسير المحرر وقاص نوفل بعد مداهمة منزله.

في جنين، أطلق مقاومون فلسطينيون مساء أمس الأحد، النار على حاجز "سالم" العسكري التابع لقوات الاحتلال قرب مدينة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات