حماس ترحب بما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 45 بالكويت

غزة/ فلسطين أون لاين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 45، ومطالبته بوقف جرائم الحرب وجرائم تهجير السكان في غزة وإنهاء الاحتلال لفلسطين ومقدساتها.

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي اليوم الأحد: "نثمِّن دعم وإسناد الأشقاء في دول الخليج العربي لشعبنا الفلسطيني خلال مسيرة نضاله ضد الاحتلال الصهيوني الفاشي".

ودعت حماس، "الأشقاء" في مجلس التعاون الخليجي لبذل مزيد من الجهود وممارسة كل أشكال الضغط لوقف حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال "الفاشي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت، بالعمل لكسر الحصار المفروض على أكثر من مليونَي فلسطيني يواجهون التجويع الممنهج والمجازر اليومية، في قطاع غزة، أمام سمع العالم وبصره.

وانطلقت القمة الخليجية الـ45، اليوم الأحد، في الكويت بمشاركة قادة وممثلي الدولة المضيفة (الكويت) والسعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان.

ودعا أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح أعمال القمة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مجدداً إدانة "الاحتلال والإبادة المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره".

وأضاف الصباح أن ازدواجية المعايير في تطبيق القرارات الدولية شجعت الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسورية وإيران.

من جانبه، طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، المجتمع الدولي بالعمل على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

طالب البيان الختامي للقمة الخليجية المنعقدة في الكويت، اليوم الاحد، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأدان البيان الختامي استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من قطاع غزة، محملا "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين الأبرياء بغزة.

ورحب البيان بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية، وأدان جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما أدان البيان التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، وإعادة احتلال غزة وبناء مستوطنات.

ورحب البيان بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ولليوم الـ 422 على التوالي، تواصل "إسرائيل" حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 44 ألفًا و 429 شهيدًا، وإصابة 105 آلاف و 250 مواطنا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023