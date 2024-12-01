بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ... يحيى سريع: ضربنا هدفًا حيويًّا للاحتلال في يافا

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أنها ضربت هدفاً حيوياً في منطقة يافا في فلسطين المحتلة بصاروخٍ باليستي فرط صوتي "فلسطين2".

وقال سريع في بيانٍ له إنّ الصاروخ الباليستي الفرط صوتي أصاب هدفه بدقة، مؤكدةً أنّ العمليات العسكرية اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية ستضاعف عملياتها العسكرية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة؛ نصرةً للمقاومين في قطاع غزّة والضفة الغربية.

وفي وقتٍ سابق، أعلن مصنع "آليانس" للإطارات في الخضيرة إغلاق أبوابه هذا الأسبوع، بعد 75 عاماً على افتتاحه، وذلك في إثر الاستهدافات اليمنية المتكررة.

ومنذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل القوات المسلحة اليمنية إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المُسيّرة، على أهدافٍ عسكرية حيوية واستراتيجية إسرائيلية ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استهدافها للسفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال في إطار دعمها لغزة ولبنان.

وصباح اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن واقعة بحرية على بعد 80 ميلاً بحرية جنوب مدينة عدن، اليمن، وأن الجهات المعنية تتحرى الأمر.

ويشهد مضيق باب المندب استهداف مستمر من القوات المسلحة اليمنية للسفن التي تدعم الاحتلال "الإسرائيلي"٬ ففي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادثة على بعد 64 ميلاً بحريًا شمال غربي الحديدة في اليمن.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي٬ أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية، عن سقوط صاروخ قرب سفينة تجارية على بعد 25 ميلاً بحرياً من مدينة المخا جنوب غربي اليمن.

في بيان عبر منصة "إكس"، أفادت الهيئة بأنها تلقت تقريراً عن حادثة على بعد 25 ميلاً بحرياً غرب مدينة المخا، حيث أبلغ قبطان السفينة عن سقوط صاروخ على مقربة منها. لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، وجميع أفراد طاقم السفينة بأمان، واستمرت السفينة في طريقها إلى محطتها التالية.

تجري السلطات تحقيقات في الحادثة، داعية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ولم تذكر الهيئة الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة، لكنها عادة ما تشير إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

وتتبع مدينة المخا إدارياً محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وتخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، وتطل على مضيق باب المندب.

تضامناً مع غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على الاحتلال الإسرائيلي، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

منذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.