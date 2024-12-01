شهيدان في اشتباكات مسلحة جنوب جنين والاحتلال ينكل بجثمانيهما

استشهد اثنين من المقاومين، اليوم الأحد، إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطنين لم تعرف هويتهما بعد، جراء عدوان الاحتلال على قرية صير جنوب جنين.

وأظهرت مشاهد تداولها نشطاء على شبكات التواصل، قيام جيش الاحتلال بالتنكيل بجثماني الشهيدين.

⬅️ شاهد..

جيش الاحتلال ينكل ويسحب جثماني شهــيدين بعد قصف واشتباكات وحصار شابين في بلدة صير جنوب جنين pic.twitter.com/yt6TBBhvqT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2024

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية، قالت صباح اليوم، إن مركبة بداخلها مجموعة من الشبان الفلسطينيين، تعرضت للقصف بالقرب من قرية صير، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه "استهدف بطائرة مسيّرة مسلحين (مقاومين فلسطينيين) في منطقة جنين".

ولاحقا قالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بطائرة مسيرة غرفة زراعية في منطقة تقع قرب قرية صير، ثم دفع جيش بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، وشرعت بعمليات بحث وتمشيط في الأراضي الزراعية.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات مسلحة قوية دارت في المنطقة استمرت عدة ساعات.

وأظهرت مشاهد مصورة تم تداولها، قيام قوات الاحتلال بانتشال جثماني شهيدين ووضعهما في أكياس زرقاء، واحتجزتهما ونقلتهما إلى مكان غير معروف.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 799 فلسطينيا، وإصابة نحو 6600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين