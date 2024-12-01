غالانت يهاجم يعالون بعد اتهامه الجيش بتنفيذ تطهير عرقي في غزة

ترجمة فلسطين أون لاين

هاجم يوآف غالانت وزير الدفاع (المُقال) في حكومة الاحتلال، الوزير السابق في حكومة الاحتلال موشيه يعالون إلى الاعتذار عن كلماته ضد أنشطة جنود جيش الياحتلال الإسرائيلي في غزة، قائلًا: يجب عليك أن تخجل من ماضيك الأمني.

هاجم وزير جيش الاحتلال السابق وعضو الكنيست الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشدة كلام رئيس الأركان السابق يعلون، الذي قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم "بتطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك حسبما نشرت القناة السابعة اليوم الأحد على موقعها.

وادعى غالانت: "كلمات يعلون هي كذبة تساعد عدونا وتؤذي (إسرائيل)، لقد رأيت عن قرب مقاتلي وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بينما كنت أقود الحرب الصعبة ضد حماس وحزب الله وإيران، لقد تصرف جيش الدفاع الإسرائيلي وفقًا لأعلى المعايير التي يمكن تطبيقها في الحرب المعقدة والصعبة التي فرضت علينا".

وأضاف أن "التعليمات والأوامر كانت تصدر دائما وفقا للقانون وروح جيش الدفاع الإسرائيلي، وأقترح على يعالون أن يخجل من ماضيه الأمني، وأن يعرف الحقائق ويتراجع عنها ويعتذر لمقاتلي الجيش الإسرائيلي".

وقال يعلون في مقابلة تلفزيونية سابقة: إن إسرائيل تنفذ تطهيرًا عرقيًّا في قطاع غزة. "نحن نقوم باحتلال غزة وننفذ الضم والتطهير العرقي هناك، انظر إلى شمال القطاع، نحن ننفذ الـ(ترانسفير-مصطلح يطلق على ترحيل الفلسطينيين من أرضهم-)، سمها كما تريد، نحن نقوم هناك بالاستيطان"

وأضاف يعالون "يجب ألا نرتبك، لأن من يريد إرباكنا هو من يقودنا الآن إلى ما لا يقل عن فوضى، ففي نهاية المطاف، ما الذي يحدث هناك؟ (يقصد قطاع غزة)، لا يوجد بيت لاهيا ولا بيت حانون، فالجيش يعمل حاليًا في جباليا، ويتم تطهير المنطقة من العرب بشكل أساسي".

وفي مقابلة أجريت معه هذا الصباح مع (شبكة B)، حذر يعالون من أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي معرضون لخطر الملاحقة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقال إن حكومة نتنياهو تعرض حياتهم للخطر، وسيتعرضون للدعاوى القضائية في محكمة الجنايات.

وأضاف: "يجب أن أُحذر مما يحدث هناك، جرائم حرب ترتكب هنا، ولم تصل أي ديمقراطية إلى المحكمة الجنائية في لاهاي".