استشهاد الصحفي ميسرة صلاح متأثراً بجراحه شمال غزة

استشهد الزميل الصحفي ميسرة صلاح، اليوم الأحد، متأثراً بجروح أصيب بها قبل أيام في شمال قطاع غزة.

ونعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي ميسرة صلاح، الذي يعمل بشبكة قدس الإخبارية.

وقال المنتدى في بيان اليوم الأحد، إن "صلاح "ارتقى على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع،".

واستنكر المنتدى الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وفق البيان.

ومساء أمس السبت، استشهد الصحفي ممدوح قنيطة، عقب استهدافه من قبل طائرة "كواد كابتر" الإسرائيلية الحربية في ساحة المستشفى المعمداني جنوبي مدينة غزة.

وباستشهاد صلاح يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 192 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

في وقت سابق، طالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.