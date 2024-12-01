جيش الاحتلال يقصف موقعاً جنوبي جنين ويطلق النار على الإسعاف

قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، هدفاً جنوب جنين شماليّ الضفة الغربية المحتلة، وسط تضارب في الأنباء عن ماهية الهدف، فينما قالت مصادر إن القصف استهدف مركبة، ذكرت أخرى أنه طال غرفة زراعية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن المركبة كان بداخلها مجموعة من الشبان الفلسطينيين، وقد تعرضت للقصف بالقرب من قرية صير، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه "استهدف بطائرة مسيّرة مسلحين (مقاومين فلسطينيين) في منطقة جنين".

تغطية صحفية: من موقع القصف الذي نفذته طائرة مسيرة للاحتلال على قرية صير جنوب شرق جنين. pic.twitter.com/dSluWLQ9VN — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 1, 2024

في حين أكدت مصادر محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بطائرة مسيرة غرفة زراعية في منطقة تقع قرب قرية صير جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، وليس مركبة كما زعمت الرواية الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن القصف الذي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في الموقع، أعقبته ملاحقة مركبة إسعاف فلسطينية كانت تحاول الوصول إلى المكان.

ووفق المصادر، فقد أطلق جيش الاحتلال النار تجاه مركبة الإسعاف، ما أجبرها على التوقف قبل احتجاز طاقمها قرب المنطقة المستهدفة. ولم تُعلن الجهات الطبية الفلسطينية عن أي تفاصيل سقوط إصابات أو شهداء في الاستهداف، بسبب استمرار إغلاق قوات الاحتلال للموقع.

في الوقت ذاته، أفادت المصادر بوقوع انفجارات متقطعة واشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.