كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز لليوم 1 ديسمبر

نشرت الهيئة العامة للبترول، مؤخرا، كشوفات جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه يومي، حال دخول الغاز من إلى القطاع بشكل منتظم.

وتوفر الهيئة 8 كيلو من الغاز المنزلي بشكل شبه شهري لقرابة 70 ألف أسرة لأول مرة ضمن الدورة الرابعة الجديدة، في هذه المحافظات.

هل اسمك ضمن القائمة؟

الخطوات للتحقق:

* زيارة الروابط التالية:

* كشف رفح لليوم 1 ديسمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pWyEprmMFll0x2IYsHgW_GDdELCEQbTI/edit?usp=drive_link&ouid=112354377843677017622&rtpof=true&sd=true اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/157958

* كشف خانيونس لليوم 1 ديسمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Syei77VI7Ev-npacCG9t6PwCwALpnHAt/edit?usp=drive_link&ouid=112354377843677017622&rtpof=true&sd=true

* كشف الوسطى لليوم 1 ديسمبر: رابط الكشف، اضغط هنا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14u3gvNmF3Z6feaIzNoWpdlry3KAw38BY/edit?usp=drive_link&ouid=112354377843677017622&rtpof=true&sd=true

* التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

* للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.

* تحديث بياناتك: قم بتحديث بياناتك عبر المنصة الإلكترونية الخاص بالغاز:

https://felesteen.news/post/153617