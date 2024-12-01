عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لمواجهة مخططات التهويد

جدد عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط دعوات لمواصلة الرباط وشد الرحال لحماية المسجد من مخططات التهويد.

ونفذت مجموعات المستوطنين اقتحامها لباحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا على الفلسطينيين والمصلين، وقامت بإخلاء مسارات عدة لتسهيل وتأمين اقتحامات المستوطنين.

وفي السياق ذاته، تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والتواجد في الأقصى، من أجل حمايته من أطماع المستوطنين، ومحاولاتهم فرض وقائع جديدة على الأرض.

وشددت الدعوات على أهمية المحافظة على ديمومة الرباط، والتمسك بالحق التاريخي والديني في المسجد الأقصى، ردا على مساعي الاحتلال والمستوطنين لفرض السيطرة الكاملة عليه.

يشار إلى أن اعتداءات الاحتلال تصاعدت بشكل غير مسبوق في المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، تزامنا مع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.