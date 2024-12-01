مستوطنون يهاجمون أراضي زراعية في الأغوار ويتلفون محاصيل زراعية

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، أراض زراعية فلسطينية في الأغوار الشمالية، وأتلفوا مساحات واسعة من المحاصيل الخضرية.

وأفاد مصادر محلية في طوباس والأغوار الشمالية، بأن المستوطنين أتلفوا محصول الذرة المروي في خلة خضر بالفارسية، المزروعة على مساحة عشرات الدونمات، وهي في مرحلة القطاف.

وذكرت أن المحاصيل للمزارعين عدي حمدالله وأشرف برهم.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال ومستوطنيه ما مجموعه 16663 اعتداء منذ بدء حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، طالت أراضي وممتلكات وحيوات الفلسطينيين، مستغلين ظروف الحرب من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين