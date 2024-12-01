ياعالون يرفض التراجع: الجيش يرتكب جرائم تطهير عرقي بغزة

رفض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق موشيه ياعالون لتراجع عن تصريحاته التي أقر فيها بأن جيش الاحتلال يرتكب جرائم تطهير عرقي في غزة.

وقال ياعالون في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد "لا أتراجع عما قلته إنهم ينفذون جرائم حرب في شمال غزة".

وأضاف "ما قلته بشأن التطهير العرقي في قطاع غزة استند إلى ما أبلغني به ضباط هناك".

ولليوم الـ 59 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا وهجوما واسعا على شمال قطاع غزة هو الأعنف منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتسبب العدوان على شمال غزة باستشهاد حوالي 2500 شخص، وإصابة آلاف آخرين، ونزوح السكان قسريا تحت وطأة القصف والقتل وتدمير المربعات والأحياء السكنية، وانتهاج سياسة التجويع، ومنع كافة مستلزمات الحياة الإنسانية عن المحاصرين.

المصدر / فلسطين أون لاين