إصابة ٤ إسرائيليين عقب قصف صاروخي من اليمن

أصيب أربعة إسرائيليين، صباح اليوم الأحد، خلال تدافعهم نحو الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

أفاد جيش الاحتلال، باعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورافق ذلك دوي صفارات الإنذار بعدة مناطق تل أبيب وسط إسرائيل مما أدى إلى تدافع الإسرائيليين باتجاه الملاجئ.

وقال جيش الاحتلال إنه اعترض الصاروخ قبل أن يدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أكدت إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عدة وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أفادت بإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ شمال تل أبيب بعد دوي صفارات الإنذار.

ولم تعلن جماعة أنصار الله حتى الآن عن إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، لكنها منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دأبت على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل تضامنا مع القطاع الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات