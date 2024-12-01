إصابات في اقتحامات إسرائيلية بالضفة ومستوطنون يهاجمون عدة بلدات

أصيب فتية فلسطينيون برصاص قوات إسرائيلية في الاقتحامات المتواصلة بالضفة الغربية، في الوقت الذي هاجم فيه مستوطنون قرى وبلدات جنوبي وشمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بإصابة فتى (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم، ووصفت حالة الفتى ما بين طفيفة ومتوسطة.
اقتحمت قوات الاحتلال قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس بعدة آليات عسكرية، وحاصرت منزل الشهيد سامر حسين، منفذ عملية "أريئيل"، وأغلقت المنطقة المحيطة بالكامل، واعتقلت نجله. pic.twitter.com/fONUu71s8w— ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) November 29, 2024
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شرقي رام الله وشنت حملة اعتقالات.
واقتحمت قوات الاحتلال مدخل مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله، وأغلقت المحال التجارية على الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، دون أن يبلَّغ عن اعتقالات أو مواجهات.
وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال قريتي "عينابوس وعورتا" جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة النجاح أويس وعمر نجار بعد اقتحام منزليهما في قرية بورين جنوب نابلس.
🚨متابعة | آثار الخراب التي خلفتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها لقرية المغير شمال رام الله، حيث شنت حملة اعتقالات وطالت أحد المنازل في القرية. pic.twitter.com/sLJn2k1J8w— فلسطين أون لايـن (@F24online) December 1, 2024
من جانب آخر، أصيب فَتيان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة فتى (15 عاما) بالرصاص الحي، وآخر (16 عاما) جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وكانت منصات فلسطينية قالت في وقت سابق إن مسيرة انطلقت باتجاه منزل الشهيد سامر حسين في بلدة عينابوس، الذي قتله الاحتلال بعد تنفيذه عملية أصيب خلالها 9 إسرائيليين بينهم جنود قرب مستوطنة أرئيل شمال سلفيت وتبنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أرطاس جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.
من جهة ثانية، هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، قرى وبلدات فلسطينية جنوب وشمالي الضفة الغربية المحتلة.
مستوطنون يهاجمون قرية الطبقة في مدينة دورا جنوب الخليل. pic.twitter.com/J1WAOChOua— القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 30, 2024
وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا قريتي الطَبقة وطاواس جنوب غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "نجهوت" من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت حديثا على أراضي الفلسطينيين في منطقة "خلّة طه"، اقتحمت منطقة العابد في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة مسنة (63 عاما) بحالة من الخوف الشديد.
كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينيين، مساء أمس، على مفترقات بلدات وقرى دير بلوط وحارس وياسوف في محافظة سلفيت.
وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.