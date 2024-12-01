إصابات في اقتحامات إسرائيلية بالضفة ومستوطنون يهاجمون عدة بلدات

أصيب فتية فلسطينيون برصاص قوات إسرائيلية في الاقتحامات المتواصلة بالضفة الغربية، في الوقت الذي هاجم فيه مستوطنون قرى وبلدات جنوبي وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة فتى (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم، ووصفت حالة الفتى ما بين طفيفة ومتوسطة.

اقتحمت قوات الاحتلال قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس بعدة آليات عسكرية، وحاصرت منزل الشهيد سامر حسين، منفذ عملية "أريئيل"، وأغلقت المنطقة المحيطة بالكامل، واعتقلت نجله. pic.twitter.com/fONUu71s8w — ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) November 29, 2024

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شرقي رام الله وشنت حملة اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدخل مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله، وأغلقت المحال التجارية على الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، دون أن يبلَّغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال قريتي "عينابوس وعورتا" جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة النجاح أويس وعمر نجار بعد اقتحام منزليهما في قرية بورين جنوب نابلس.

🚨متابعة | آثار الخراب التي خلفتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها لقرية المغير شمال رام الله، حيث شنت حملة اعتقالات وطالت أحد المنازل في القرية. pic.twitter.com/sLJn2k1J8w — فلسطين أون لايـن (@F24online) December 1, 2024

من جانب آخر، أصيب فَتيان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة فتى (15 عاما) بالرصاص الحي، وآخر (16 عاما) جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت منصات فلسطينية قالت في وقت سابق إن مسيرة انطلقت باتجاه منزل الشهيد سامر حسين في بلدة عينابوس، الذي قتله الاحتلال بعد تنفيذه عملية أصيب خلالها 9 إسرائيليين بينهم جنود قرب مستوطنة أرئيل شمال سلفيت وتبنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.