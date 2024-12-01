مجازر متواصِلة.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخلُ يومها الـ 422 تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ422 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 40 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنّ "10 آلاف خيمة تأوي النازحين جرفتها مياه البحر خلال يومين، ونناشد العالم لإنقاذ النازحين قبل فوات الأوان".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44,382 شهيدًا و 105,142 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في محيط محكمة جباليا شمال القطاع، وفي حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وفتح جيش الاحتلال نيران آلياته العسكرية تجاه منزل المواطنين غربي مخيم جباليا شمال القطاع.

واستشهد مواطن جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت أرضًا في محيط منطقة الزرقا شمالي مدينة غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال كذلك محيط بركة الشيخ رضوان شمالي غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً يسكنه نازحون قرب مجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني جراء إصابته بإصابته بقنبلة دخانية إسرائيلية في بيت لاهيا.

في المحافظة الوسطى، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن في قصف الاحتلال استهدف منزلاً بأرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وقرية المصدر وسط القطاع.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا يعود لعائلة أبو مهادي يؤوي نازحين من عائلة أبو عجوة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



في خانيونس، استشهد طفلان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوب القطاع، وهما جواد القاضي وسرين القاضي.

في رفح، اسستشهد 4 مواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يتبع..