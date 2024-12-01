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خرق جديد لوقف النار.. شهيدان في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

01 ديسمبر 2024 . الساعة 07:49 بتوقيت القدس
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مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة رب ثلاثين في النبطية جنوب لبنان

استشهد شخصان وأصيب آخران في غارة إسرائيلية، مساء أمس السبت، على بلدة رب الثلاثين في النبطية جنوبي لبنان، وذلك مع تواصل خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة رب ثلاثين وأسفرت عن وقوع شهيدين وجريحين، مشيرةً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية.

إلى ذلك حذّر الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية من مخاطر القنابل العنقودية والصواريخ والقذائف غير المنفجرة المنتشرة في المناطق المستهدفة.

وعلى صعيد عودة النازحين، سجل اليوم الثالث لوقف إطلاق النار ارتفاعًا في نسبة العائدين، حيث وصلت إلى أكثر من 80% في بعض المناطق، لكن القرى الحدودية لم تشهد سوى عودة محدودة لم تتجاوز 10%. هذا التفاوت يعزى إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تدمير المنازل والبنى التحتية، وانتشار مخلفات الحرب وغياب الخدمات الأساسية.

وفي مناطق مثل قضاء صور وبعض قرى بنت جبيل، بدأت الحياة تعود تدريجيًا رغم المآسي المتمثلة بالفقدان وتدمير الممتلكات. وتشهد هذه القرى حاليًا ورش عمل لإزالة الركام وفتح الطرق وتأمين الحاجات الأساسية كالمياه والكهرباء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصلت إلى 3961 شهيدًا و16,520 جريحًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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