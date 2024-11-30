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عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لتظاهرات تطالب بصفقة فورية مع المقاومة بغزة

30 نوفمبر 2024 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
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المعارضة وأهالي الأسرى الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس

دعت هيئة عائلات الأسرى والمحتجزين في غزة الإسرائيليين للمشاركة في وقفات احتجاجية، مساء اليوم السبت، في تل أبيب والقدس المحتلة من أجل الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل فورية مع حركة حماس.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن الهيئة قولها إن إبرام صفقة تبادل هو فقط الوسيلة التي ستعيد المحتجزين، مؤكدة أن كل الشروط نضجت لتحقيق ذلك.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى أنه قد آن أوان التوصل إلى صفقة بشكل فوري وبمرحلة واحدة وإنهاء الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ 13 شهرا.

وأكدت الهيئة مراراً، والتي نظمت خلال الأشهر الماضية عدة تحركات احتجاجية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يعرقل صفقة التبادل ويرفضها.

وقالت إن نتنياهو ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش "يريدون إقامة مستوطنات على رؤوس أبنائنا في غزة".

وصعدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة من تحركاتها لا سيما بعد إبرام اتفاق لبنان، الذي أنهى مواجهة مفتوحة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي استمرت أكثر من عام.

وتتهم المعارضة وأهالي الأسرى وقطاع كبير من الشارع الإسرائيلي نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب، خوفًا من انهيار حكومته وسط تهديدات من وزراء متطرفين فيها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي حال حدوث ذلك.

وبدعم أميركي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات
#صفقة تبادل #الأسرى الإسرائيليين

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