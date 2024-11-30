أجهزة أمن السلطة اعتقلت 1800 فلسطيني منذ بداية حرب غزة

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت حوالي 1800 من سكان الضفة الغربية، منذ بداية حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 14 شهراً، بزعم "الاشتباه في ارتكابهم مخالفات أمنية"، في إشارة إلى الأنشطة المرتبطة بأعمال المقاومة الفلسطينية.

وكتب معد التقرير، محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة عاموس هارئيل، أمس الجمعة، أنه زار رام الله هذا الأسبوع، للقاء أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والذين تحدّثوا عن وجود فجوة كبيرة بين التنسيق الوثيق الذي يديرونه مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبين الجمود التام في العلاقات على المستوى السياسي من كلا الجانبين.

وذكر أن العديد من المعتقلين هم من حركة حماس، وقلة منهم أعضاء في فصائل فلسطينية أخرى. كما نقل عن المسؤولين الذين التقاهم في رام الله، أن بين المعتقلين العديد ممن كانوا يحملون أسلحة، ويخططون لعمليات ضد الإسرائيليين.

وفي العمليات التي قامت بها أجهزة أمن السلطة الأسبوع الماضي، ضبطت أسلحة وعبوات ناسفة لدى مقاومين تم اعتقالهم في مخيم الفارعة للاجئين في طوباس وفي عزون شرق قلقيلية.

ولفت هارئيل إلى "افتخار" السلطة بأنها تواصل بـ"نجاح، إنقاذ مئات المستوطنين الذين يدخلون، غالباً عن طريق الخطأ، إلى المناطق (أ) الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية المحتلة، وإعادتهم بسرعة وغالباً من دون أذى إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكّرت الصحيفة بالتقديرات الإسرائيلية التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باحتمال اندلاع انتفاضة ثالثة شعبية وجماهيرية في الضفة الغربية، واحتمال الانهيار الشامل لحكم السلطة.

كما أشارت إلى إدخال جيش الاحتلال قوات كبيرة لعمليات اعتقال وقتل مطلوبين، خاصة في شمال الضفة، وإلى استفزازات المستوطنين للفلسطينيين ومهاجمتهم. لكنها قالت إن كل هذه الأحداث لم تتراكم، في الوقت الحالي، بحيث تنزلق الضفة إلى جبهة قتال نشطة بالحجم الموجود في غزة، وأن غالبية الجمهور الفلسطيني في الضفة يخشى بشدة من احتمال اتخاذ إسرائيل خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها في غزة، والتي دمرتها تقريباً بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم التنسيق الأمني، فإن الشكاوى الفلسطينية ضد سلطات الاحتلال كثيرة. ويتعلق أبرزها بالقيود الاقتصادية، من قبيل منع العمل داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات (انخفض عدد العمال المصرّح لهم خلال الحرب إلى حوالي 19 ألفاً، مقارنة بـ 144 ألفاً قبلها)، وصرف رواتب موظفي السلطة بنسبة 40% بسبب صعوبات في استرداد الضرائب من سلطات الاحتلال، هذا فضلاً عن نشر الحواجز التي تعيق الحركة، والقلق من عنف المستوطنين.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهد فيها عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين