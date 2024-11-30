جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين شمال غزة

اعترفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل ضابط وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع المقاومة شمال قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية بمقتل الرقيب زامير بورك من كتيبة الهندسة 601 في معارك شمال قطاع غزة.

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

وكانت بلدية بيت شيمش غربي القدس المحتلة أعلنت في وقت سابق هذا اليوم، عن مقتل أحد سكان المدينة في معارك قطاع غزة.

وطبقا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 780، بينهم 370 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك الذين قُتلوا منذ بداية الحرب.