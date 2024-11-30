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بعد استهداف موظفيه.. المطبخ العالمي يعلق عملياته في غزة

30 نوفمبر 2024 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
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منظمة المطبخ العالمي نفت أن يكون أحد عامليها قد شارك في تنفيذ عملية طوفان الأقصى

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية اليوم السبت تعليق عملياتها في قطاع غزة بعدما أصابت غارة جوية إسرائيلية سيارة تقل موظفيها وقتلت عددا منهم.

وقالت المنظمة  التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، في بيان إن "لا علم لها بأن أحدا ممن كانوا في السيارة له صلة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد في وقت سابق اليوم" مقتل موظف فلسطيني في المنظمة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له أن العامل كان من ضمن مقاتلي المقاومة الفلسطينية الذين نفذوا عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وواحد من الذين اقتحموا كيبوتس نير عوز.

وقال البيان إن ممثلي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الإشراف على الاحتياجات الإنسانية في غزة طالبوا كبار المسؤولين من المجتمع الدولي وإدارة منظمة المطبخ المركزي العالمي بتوضيح القضية وإصدار أمر بإجراء فحص عاجل فيما يتعلق بتوظيف العمال الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2007.

وأصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان سابق على أن غارته في المدينة الجنوبية الرئيسية أصابت "سيارة مدنية لا تحمل أي علامات وأن تحركها على الطريق لم يكن منسقًا لنقل المساعدات".

من جهته قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن جثث 5 شهداء على الأقل تم نقلها إلى المستشفى ، بما في ذلك 3 موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي جراء قصف السيارة التي تقلهم.

وأوضح بصل إن "الرجال الثلاثة كانوا يعملون في المنظمة وأصيبوا أثناء قيادتهم لسيارة جيب تابعة له في خان يونس ، مضيفًا أن السيارة "كانت تحمل شعار المطبخ العالمي بوضوح".

وفي أبريل/نيسان، قتلت غارة جوية إسرائيلية 7 من موظفي شركة وورلد سنترال كيتشن — أسترالي وثلاثة بريطانيين وأميركي شمالي وفلسطيني وبولندي. وقالت إسرائيل إنها كانت تستهدف "مسلحا من حركة حماس في تلك الغارة.

وبدعم أمريكي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهد فيها عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

#غزة #مساعدات إنسانية #المطبخ العالمي

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