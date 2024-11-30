إصابت في هجمات للمستوطنين على قرية عصيرة جنوب نابلس

أصيب مواطنون فلسطينيون؛ بينهم أطفال، مساء اليوم السبت، باعتداء للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية، جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر، إن عددًا من المواطنين أصيبوا بالرصاص والضرب جراء اعتداء للمستوطنين في القرية.

وأفادت بنقل إصابتين بالرصاص إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

من جانبها، ذكرت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان مقتضب، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين لأطفال فلسطينيين في عصيرة القبلية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القرية.

وبيّن "الهلال الأحمر"، أن طواقمه الطبية قدمت العلاج لطفل (15 عامًا) أصيب بالرصاص الحي وآخر (16 عامًا) أصيب جراء الاعتداء عليه بالضرب.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران، بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت القرية، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عدوانهم في الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 796 شخصا، وإصابة أكثر من 6450 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين