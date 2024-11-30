إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

أصيب شابان فلسطينيان، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت مساء اليوم، بلدة بيتا، إلى الجنوب من مدينة نابلس، واقتحمت منازل المواطنين، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة في البلدة؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بلاغات صحفية نشرتها عبر منصتها على "واتس آب"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لشبان خلال مواجهات بلدة بيتا.

وأوضح "الهلال الأحمر" أن طواقمه الطبية قدمت العلاج الميداني لشاب (23 عامًا) وآخر (19 عامًا) أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية "الأقدام"؛ قبل أن تنقلهما لمشافي نابلس لاستكمال العلاج.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عدوانهم في الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 796 شخصا، وإصابة أكثر من 6450 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.