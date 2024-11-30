استشهاد صحفي فلسطيني بنيران طائرة إسرائيلية في ساحة مستشفى بغزة

استشهد مساء اليوم السبت، صحفي برصاص مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده في ساحة مستشفى بمدينة غزة.

ووفق مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) فقد استشهد الصحفي “ممدوح قنيطة” (43 عامًا) ويعمل محرر صحفي في قناة الأقصى الفضائية، جراء إصابته بنيران طائرة إسرائيلية (كواد كابتر) بالرأس أثناء وجوده في ساحة مستشفى المعمداني.

وأكد المركز في بيان صحفي أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف بشكل مباشر من يمارسون حقهم في التعبير ونقل الحقيقة، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق جنيف الذي يكفل حماية المدنيين والصحفيين في مناطق النزاع.

ورأى المركز أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين بهذه الطريقة الوحشية يأتي في إطار محاولة ممنهجة لسحق العمل الصحفي وإخفاء الحقيقة عن العالم، بهدف تمرير أجندات سياسية معينة.

وباستشهاد "قنيطة" وفق المكتب الإعلامي الحكومي يرتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال إلى 191صحفياً وإعلامياً على الأقل، وأصاب 396 منهم، واعتقل 40 صحفياً ممن عرفت أسماؤهم منذ 7 أكتوبر 2023.

وأدان الإعلام الحكومي في بيان، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.