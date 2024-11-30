آلاف المتظاهرين يخرجون في بريطانيا للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بغزة

شارك الآلاف في تظاهرة داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف الإبادة في قطاع غزة، دعا لها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، بالشراكة مع حركة التضامن مع فلسطين، وتحالف أوقفوا الحرب، وتحالف أوقفوا التسليح النووي، ومنظمة أصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، جميع أبناء الجالية وأصدقاء فلسطين.

وفي وقت سابق دعا المنتدى الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة في المظاهرة الوطنية الثانية والعشرين، التي تأتي انتصارًا لغزة ورفضًا للعدوان على لبنان، ومطالبة بمحاسبة مجرمي الإبادة وداعميهم.

وانعقدت المظاهرة بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع الإعلان عن مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو، في خطوة تاريخية تسلط الضوء على جرائم الاحتلال التي لا تسقط بالتقادم.

وأعرب المنتدى عن استنكاره الشديد للتصريحات المخزية الصادرة عن رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، التي حاولت التقليل من فظاعة الإبادة الجماعية في غزة.

كما أدان تصريحات لامي الأخيرة في البرلمان، التي ادّعى فيها عدم وجود صحفيين في غزة، رغم الحقائق المؤلمة التي تؤكد استشهاد ما يقرب من 200 صحفي أثناء قيامهم بواجبهم مع مؤسسات إعلامية عالمية.

وقال المنتدى: إن هذا التماهي الواضح مع جرائم الاحتلال يعكس خذلانًا مزدوجًا من القيادتين البريطانية والأمريكية، اللتين تدّعيان ريادة الحضارة العالمية بينما تدعمان بلا خجل سياسات الإبادة والتطهير العرقي والعقاب الجماعي.

وانطلقت المظاهرة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، الساعة 12:00 ظهراً من بارك لين في لندن، واتجهت إلى وايتهول حيث سيقام التجمع الخطابي الرئيسي.

ودعت كل من يؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الدولية إلى الانضمام إلى هذه المظاهرة ورفع الصوت لرفع الظلم عن فلسطين. ومن بين المتحدثين البارزين في وايتهول فارس عامر، الذي سيتحدث نيابة عن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.



ومن بين المتحدثين البارزين في وايتهول: جيريمي كوربين – عضو برلمان مستقل، وكيم جونسون – عضوة في البرلمان عن حزب العمال، و الدكتور أحمد مخللاتي – طبيب فلسطيني، و خالد عبدالله – ممثل ومناضل سياسي، وجولييت ستيفنسون – ممثلة شهيرة، وحليمة بيجوم – الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام.



كما تحدث فارس عامر نيابة عن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا احد المؤسسات المنظمة للمظاهرة.

وتوجه المنتدى بالشكر العميق لكل المتضامنين والشركاء الذين يقفون بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعا الجميع لمواصلة النضال حتى تعود فلسطين حرة، أرضًا وشعبًا.