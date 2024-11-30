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جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرتين قدمتا من العراق

30 نوفمبر 2024 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض سلاح البحرية في البحر الأبيض المتوسط طائرة مسيّرة أُطلقت من جهة الشرق، قبل دخولها أجواء فلسطين المحتلة.

وقال الجيش، في بيان، إن سفينة صاروخية تابعة لسلاح البحرية اعترضت طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق، دون تحديد مكان إطلاقها، لكنه غالبا ما يستخدم عبارة "جهة الشرق" للإشارة إلى العراق.

وأضاف أن صفارات الإنذار لم تفعّل لأن الحدث وقع خارج الأجواء الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الثانية خلال الساعات الأخيرة الماضية التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيّرة قادمة من جهة الشرق.

وخلال الشهور الماضية، أطلقت "المقاومة الإسلامية بالعراق" مسيّرات في هجمات طالت أهدافا عدة بإسرائيل، بينها إيلات، دعما لقطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رصدت إسرائيل 65 هجوما بمسيّرات قادمة من العراق منذ بداية الشهر، وسط ارتفاع في عدد الهجمات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

المصدر / الأناضول
#طوفان الأقصى #المقاومة العراقية #مُسيرات

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