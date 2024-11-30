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كتائب القسام تستهدف 3 دبابات ميركافاة في رفح والنصيرات

30 نوفمبر 2024 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب القسم، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهداف 3 دبابات إسرائلية وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال.، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” للاحتلال الإسرائيلي في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة..

وأضافت أنه وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة “RBG” في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي بلاغ آخر قالت إنها استهدفت دبابتي “ميركفاه” صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” بالقرب من مفترق الخياط بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

ويشار إلى أن قوات الاحتلال توغلت في تلك المنطقة  الخميس الماضي، وانسحبت صباح أمس الجمعة بعد أن شنت عشرات الغارات ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.

#المقاومة #كتائب القسام #ميركافاة

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