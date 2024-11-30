كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافاة شمال النصيرات

أعلنت كتائب القسم، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهداف دبابة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال.، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105”.

وأضافت أنه وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة “RBG” في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال توغلت في تلك المنطقة الخميس الماضي، وانسحبت صباح أمس الجمعة بعد أن شنت عشرات الغارات ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.