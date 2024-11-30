حماس: الضّفة الغربيّة مخزونٌ ثوريٌّ كبير قادرة على توجيه الضَّربات لجيش العدو

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن عمليات اقتحام المدن والقرى في الضفة الغربية، واعتقال المواطنين والتنكيل بهم، محاولة صهيونية فاشلة لثني الفلسطينيين عن المقاومة والدفاع عن حقوقهم وأرضهم.

وقال شديد، إن "ممارسة مزيد من الضغط سيولد الانفجار، وأن الضفة بأهلها وشبابها الثائر سيواصلون مقارعة المحتل وتنفيذ عمليات نوعية، وإسناد إخوانهم في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة لم يعهدها التاريخ الحديث".

وشدد على أن الضفة تمتلك مخزوناً ثورياً كبيراً، وقادرة على توجيه الضربات لجنود الاحتلال والمستوطنين الذين يعيثون فساداً وخراباً في منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.

وأكد أن عملية الشهيد القسامي البطل سامر حسين، دليل على قدرة أبناء الضفة الذين يمتلكون الإرادة والعزيمة على تنفيذ عمليات نوعية، والثأر لإخوانهم وأهلهم وأخواتهم في قطاع غزة وداخل سجون الاحتلال.

ودعا شديد، كل شباب الضفة الثائر وأبطالها على حمل السلاح والضغط على الزناد في مواجهة المحتل، وعدم السماح للمستوطنين بالاستفراد بأهالي القرى والمزارعين.

المصدر / فلسطين أون لاين