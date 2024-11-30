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بالفيديو قريبًا الوقت ينفد.. القسام ينشر فيديو بـ3 لغات

30 نوفمبر 2024 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
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رسالة فيديو للقسام قريبا

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فيديو على منصة تلجرام، بعنوان "قريبا".

وتضمن الفيديو الذي نشره القسام اليوم السبت، واستمر لـ 13 ثانية عناوين باللغات الثلاث: قريباً ..בקרוב .. Soon..الوقت ينفد... הזמן אוזל..".

وفي خلفية الفيديو والتي ظهرت حمراء اللون وشخصا يجلس على كرسي ويضع يديه على رأسه كما لو أنه يعيش الصدمة.

وتأسر كتائب القسام عددا من مستوطني وجنود الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر 2023، وترفض في المقابل حكومة بنيامين نتنياهو إجراء وعقد صفقة تبادل لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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