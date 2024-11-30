الصِّحَّة بغزّة: 19 شهيدًا و 72 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التَّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 421 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 19 شهيدًا و 72 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44,382 شهيد و 105,142 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين