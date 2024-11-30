فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

يعلون: (إسرائيل) تقوم بعمليات تطهير عرقي شمال غزة

القوى الوطنيَّة والإسلاميَّة: استهداف مركبة "المطبخ العالمي" يكشف خطَّة الاحتلال لحرمان غزَّة من الغذاء والدَّواء

بيتكوين تقترب من حاجز 100 ألف دولار

طائرات الاحتلال تهاجم أهدافا قرب الحدود السورية اللبنانية

خبراء: الاحتلال يسعى لضمِّ الضّفة الغربيّة باستغلال الحرب على غزَّة

"الصحة العالمية": غزة تعاني نقصا حادا في الغذاء والمستلزمات الضرورية

الجيش السوري يقر بدخول المعارضة المسلحة حلب

البرلمان البريطاني يوافق مبدئيًا على مشروع يسمح للمرضى بإنهاء حياتهم

5 شهداء في قصف الاحتلال مركبةً لمنظمة "المطبخ العالمي" بخان يونس

الرَّئيس الفنزويلي: القضيةُ الفلسطينيَّة أكثر قضيَّةٍ محقَّة للإنسانيَّة

لأول مرة.. زيلنسكي يعلن عن استعداده لإنهاء الحرب مع روسيا

30 نوفمبر 2024 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
...
الرئيس الأوكراني زيلنسكي

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح لافت عن استعداده لإنهاء المرحلة الساخنة من الحرب، بشرط ضم الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا تحت مظلة الناتو.

وفي مقابلة تلفزيونية وافق زيلينسكي على عدم إدراج الأجزاء الشرقية التي تعتبرها أوكرانيا مناطق محتلة في مثل هذه الصفقة في الوقت الحالي، مشددا على أن وقف إطلاق النار ضروري لضمان عدم عودة بوتين للاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية.

حلف الأطلسي 

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع كشف تقارير تشير أن كييف تريد أن يصدر حلف شمال الأطلسي دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام في وقت مبكر من الأسبوع المقبل خلال اجتماع في بروكسل.

إلى ذلك، كثفت السلطات الأوكرانية محادثاتها مع الشركاء الغربيين خلال اليوم الأخير، أبرزها كانت محادثات زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ركزت على مسائل الدعم العسكري للجيش الأوكراني.

المصدر / وكالات
#أوكرانيا #الحرب الروسية الأوكرانية #الرئيس الأوكراني #زيلنسكي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة