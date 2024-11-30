لأول مرة.. زيلنسكي يعلن عن استعداده لإنهاء الحرب مع روسيا

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح لافت عن استعداده لإنهاء المرحلة الساخنة من الحرب، بشرط ضم الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا تحت مظلة الناتو.

وفي مقابلة تلفزيونية وافق زيلينسكي على عدم إدراج الأجزاء الشرقية التي تعتبرها أوكرانيا مناطق محتلة في مثل هذه الصفقة في الوقت الحالي، مشددا على أن وقف إطلاق النار ضروري لضمان عدم عودة بوتين للاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية.

حلف الأطلسي

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع كشف تقارير تشير أن كييف تريد أن يصدر حلف شمال الأطلسي دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام في وقت مبكر من الأسبوع المقبل خلال اجتماع في بروكسل.

إلى ذلك، كثفت السلطات الأوكرانية محادثاتها مع الشركاء الغربيين خلال اليوم الأخير، أبرزها كانت محادثات زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ركزت على مسائل الدعم العسكري للجيش الأوكراني.

المصدر / وكالات