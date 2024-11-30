يعلون: (إسرائيل) تقوم بعمليات تطهير عرقي شمال غزة

أقر وزير "الدفاع" الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، بقيام جيش الاحتلال بعمليات تطهير عرقي شمالي قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته إذاعة "الجيش" عن يعلون قوله: (إسرائيل) تقوم بعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ 58 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا وهجوما واسعا على شمال قطاع غزة هو الأعنف منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتسبب العدوان على شمال غزة باستشهاد حوالي 2500 شخص، وإصابة آلاف آخرين، ونزوح السكان قسريا تحت وطأة القصف والقتل وتدمير المربعات والأحياء السكنية، وانتهاج سياسة التجويع، ومنع كافة مستلزمات الحياة الإنسانية عن المحاصرين.

المصدر / فلسطين أون لاين