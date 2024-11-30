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القوى الوطنيَّة والإسلاميَّة: استهداف مركبة "المطبخ العالمي" يكشف خطَّة الاحتلال لحرمان غزَّة من الغذاء والدَّواء

30 نوفمبر 2024 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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القوى الوطنيَّة والإسلاميَّة: استهداف مركبة "المطبخ العالمي" تكشف خطَّة الاحتلال لحرمان غزَّة من الغذاء والدواء

قالت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، إنّ جريمة الاحتلال التي استهدف فيها سيارةً  تتبع لمنظمة "المطبخ العالمي"،  تكشف بوضوح تام عن جوانب خطيرة وانتهاكات فظيعة تتعلق بأهداف حرب الإبادة وهي مرتبطة بحرمان أهل القطاع المحاصر من الحصول على الغذاء والماء والدواء.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في تصريح صحافي، أنّ "الاحتلال يحاول دفع المواطنين نحو اليأس من استمرار الحياة في قطاع غزة بفعل سياسات القمع والقهر والتجويع والقتل الممنهج".

وطالب كل الهيئات والمنظمات والدول والحكومات إلى تجريم وإدانة السياسات التي تنتهجها حكومة وجيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا والجمعيات التي تمد له يد العون والمساعدة ، ونطالب كل العالم بمواصلة الضغط بفاعلية أشد وأقوى من أجل وقف حرب الإبادة الشاملة.

وارتكب الاحتلال، صباح اليوم السبت، جريمة جديدة مكتملة الأركان بقصف سيارة تتبع لمنظمة "المطبخ العالمي" ما أدى لاستشهاد ركابها الذين الذين يعملون في المنظمة التي تقدم خدمات إنسانية للنازحين المحاصرين في مناطق النزوح ومراكز الإيواء جنوب القطاع.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المطبخ العالمي

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