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بيتكوين تقترب من حاجز 100 ألف دولار

30 نوفمبر 2024 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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بيتكوين تقترب من حاجز 100 ألف دولار

واصلت عملة بيتكوين مكاسبها لتقترب من حاجز الـ 100 ألف دولار.

ومع الزيادة السعرية التي تشهدها العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة، تزداد التحذيرات من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأكد مركز موارد سرقة الهوية أن الارتفاع القياسي في الأسعار يثير حالة من الإلحاح للاستثمار في العملات الرقمية، وهو ما يستغله المحتالون لخداع المستثمرين.

عملات مشفرة

وبلغت خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة أكثر من 5.6 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقارير مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

يدعي المحتالون تقديم عوائد استثنائية، مستغلين أسماء مشهورة مثل إيلون ماسك لزيادة مصداقيتهم، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC".

كذلك يشاركون إعلانات وهمية على مواقع التواصل تتضمن روابط لمواقع مزيفة تبدو مشابهة للمنصات الشرعية.

المصدر / وكالات
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