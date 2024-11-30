"الصحة العالمية": غزة تعاني نقصا حادا في الغذاء والمستلزمات الضرورية

كشفت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، من جنيف، أن معظم النازحين في قطاع غزة يعيشون في خيم تفتقر إلى الأساسيات، وسط نقص حاد في الغذاء والمستلزمات الضرورية.

وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت، إن الوضع يزداد سوءا يوم بعد يوم، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم المساعدة.

وأكدت أن المستشفيات في غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية، في الوقت الذي يمتلئ فيه المرضى والمصابين بجروح خطيرة وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ما يزيد من تعقيد الوضع.

دخول المساعدات

وأضافت هاريس أن "القيود التي تفرضها (إسرائيل) على دخول المساعدات تزيد من صعوبة تقديم الدعم اللازم"، موضحة أن منظمة الصحة العالمية طالبت مراراً من السلطات الإسرائيلية السماح بدخول فرق طبية إضافية والمستلزمات الضرورية، ولكن تلك الطلبات قوبلت بالرفض.

وأوضحت هاريس أن هناك نقصا كبيرا في الفرق المختصة، خاصة في مجالات الطوارئ وأمراض الأطفال.

كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال الغذاء والمياه والأدوية، ومنعت أيضا منظمة اليونيسف من إدخال مستلزمات طارئة إلى القطاع.

وأكدت هاريس إن الوضع في شمال غزة يزداد تدهورا، حيث يعاني النازحون من نقص حاد في المواد الطبية والمياه والغذاء، داعية إلى تحسين الظروف الإنسانية بشكل عاجل.

وأضافت أن اليأس يتزايد في غزة، مشيرة إلى أنه "لا يمكننا السماح لهذا الوضع أن يستمر".

المصدر / وكالات