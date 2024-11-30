فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرلمان البريطاني يوافق مبدئيًا على مشروع يسمح للمرضى بإنهاء حياتهم

الرَّئيس الفنزويلي: القضيةُ الفلسطينيَّة أكثر قضيَّةٍ محقَّة للإنسانيَّة

5 شهداء في قصف الاحتلال مركبةً لمنظمة "المطبخ العالمي" بخان يونس

رابط التسجيل في الطرد الغذائي الأردني

استشهاد ضابط بالدِّفاع المدني في قصف الاحتلال المُتواصل على شمال غزَّة

بوريل: نشعر بخيبةِ أملٍ كبيرة لعدم تمكُّننا من وقف مجازر "إسرائيل" في غزَّة

رابط تحديث تسجيل المتضررين من الحرب على غزة

مسؤول إسرائيلي: إعادة إعمار البلدات الحدودية مع لبنان ستستغرق شهورا

وفدان من حماس وفتح يجتمعان في القاهرة اليوم

"الجيش" في مواجهة نتنياهو

"الصحة العالمية": غزة تعاني نقصا حادا في الغذاء والمستلزمات الضرورية

30 نوفمبر 2024 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
...
غزة تعاني نقصا حادا في الغذاء والمستلزمات الضرورية

كشفت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، من جنيف، أن معظم النازحين في قطاع غزة يعيشون في خيم تفتقر إلى الأساسيات، وسط نقص حاد في الغذاء والمستلزمات الضرورية.

وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت، إن الوضع يزداد سوءا يوم بعد يوم، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم المساعدة.

وأكدت أن المستشفيات في غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية، في الوقت الذي يمتلئ فيه المرضى والمصابين بجروح خطيرة وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ما يزيد من تعقيد الوضع.

دخول المساعدات

وأضافت هاريس أن "القيود التي تفرضها (إسرائيل) على دخول المساعدات تزيد من صعوبة تقديم الدعم اللازم"، موضحة أن منظمة الصحة العالمية طالبت مراراً من السلطات الإسرائيلية السماح بدخول فرق طبية إضافية والمستلزمات الضرورية، ولكن تلك الطلبات قوبلت بالرفض.

وأوضحت هاريس أن هناك نقصا كبيرا في الفرق المختصة، خاصة في مجالات الطوارئ وأمراض الأطفال.

كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال الغذاء والمياه والأدوية، ومنعت أيضا منظمة اليونيسف من إدخال مستلزمات طارئة إلى القطاع.

وأكدت هاريس إن الوضع في شمال غزة يزداد تدهورا، حيث يعاني النازحون من نقص حاد في المواد الطبية والمياه والغذاء، داعية إلى تحسين الظروف الإنسانية بشكل عاجل.

وأضافت أن اليأس يتزايد في غزة، مشيرة إلى أنه "لا يمكننا السماح لهذا الوضع أن يستمر".

المصدر / وكالات
#غزة #الصحة العالمية #الجوع في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة