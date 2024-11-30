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البرلمان البريطاني يوافق مبدئيًا على مشروع يسمح للمرضى بإنهاء حياتهم

30 نوفمبر 2024 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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مشروع قانون بريطاني لإنهاء حياة المرضى باختيارهم

أيد البرلمان البريطاني، يوم أمس الجمعة، مشروع قانون جديدًا يسمح للمرضى بإنهاء حياتهم بمساعدة الغير، مثيرًا موجة من الجدل قد تستمر لشهور حول تغيير قانوني محتمل بشأن قضية تثير نقاشًا داخل المجتمع.

وفي الموافقة الأولية، صوت 330 نائبًا لصالح مشروع قانون "البالغين المصابين بأمراض مميتة" مقابل معارضة 275، في جلسة استغرقت خمس ساعات من النقاش المحتدم في المجلس.

ويوفر مشروع القانون للبالغين المصابين بأمراض مميتة، ويتمتعون بالقدرة العقلية في إنكلترا وويلز، ويقيّم الأطباء بأن أمامهم ستة أشهر، أو أقل متبقية في الحياة الحق في اختيار إنهاء حياتهم بمساعدة طبية.

تعديل المشروع

ولا يزال من الممكن تعديل مشروع القانون أو حتى التصويت ضده مع مروره عبر مجلسي العموم واللوردات.

وقالت كيم ليدبيتر، النائبة العمالية التي قدمت مشروع القانون، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "ستكون عملية شاملة للغاية"، مضيفة أن العملية قد تستغرق ستة أشهر أخرى.

وإذا تم تمريره، فسيشكل هذا المشروع تحولًا كبيرًا في نهج المملكة المتحدة تجاه رعاية نهاية الحياة، حيث لا تزال مساعدة شخص على الموت غير قانونية.

المصدر / وكالات 
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