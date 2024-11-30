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"الأغذية العالمي": أسعار المواد الغذائية بغزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000%

30 نوفمبر 2024 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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أسعار مرتفعة وجوع يتفاقم جراء الحرب على غزة

قال برنامج الأغذية العالمي، إن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة، ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

جاء ذلك في بيان يسلط الضوء على أزمة الجوع وخطر استمرار الأعمال العدائية والحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين في أنحاء غزة وخاصة شمالها، نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني مساء أمس الجمعة.

أزمة الجوع 

وأكد الأغذية العالمي أن أزمة الجوع تتفاقم في أنحاء قطاع غزة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي نفس البيان قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن العملية العسكرية الجارية في شمال قطاع غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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