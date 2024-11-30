رابط التسجيل في الطرد الغذائي الأردني

بدأ برنامج الغذاء العالمي، بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في إرسال رسائل لمئات الأسر المسجلة في قاعدة بياناتها، داعية إياهم لاستلام طرود "الكرتونة الأردنية".

وبحسب برنامج الغذاء العالمي فإن توزيع الطرود "الكرتونة الأردنية" وغيرها، يأتي في إطار البرامج الخيرية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر في قطاع غزة في ظل الحرب والعدوان.

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ونوه إلى أن المساعدة متاحة للاستفادة في يوم وتاريخ إرسال الرسالة من قبله للمستفيدين فقط، ولن تكون متاحة في يوم أخر.

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المصدر / فلسطين أون لاين