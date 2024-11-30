استشهاد ضابط بالدِّفاع المدني في قصف الاحتلال المُتواصل على شمال غزَّة

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، استشهاد أحد ضباطه في قصف الاحتلال المتواصل على شمال قطاع غزّة.

ونعى الدفاع المدني، استشهاد الضَّابط في الدّفاع المدني محمد زهير الشرباصي جراء قصف الاحتلال المستمر على منازل الأهالي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء الدفاع المدني جرّاء قصف الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إلى 88 شهيدًا.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 39 على التوالي منع طواقم الدفاع المدني عن العمل، في كافة مناطق شمالي قطاع غزة، في ظل تعرض المواطنين للموت والإبادة الإسرائيلية بصمت لليوم الـ55 على التوالي.

واستهدف الاحتلال 17 مركزًا ومقرًا، من بينهم 14 مركزًا دُمّر بشكل كامل، و3 تضررت بشكل جزئي، وفقًا لتقرير سابق للدفاع المدني.

وفيما يتعلق بالمركبات المتضررة، فقد دمّر الاحتلالبشكل كلي 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتي إنقاذ وتدخل سريع، و 4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي، و13 مركبة إدارية. كما دمّر بشكل جزئي، 11 مركبة اطفاء وإنقاذ، 3 مركبات إسعاف، ومركبتي صهريج مياه،

وأشار الدفاع المدني إلى أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني 6 مرات في مواقع مختلفة، بينما استهدف الطواقم أثناء مهمات ميدانية 18 مرة.

وأكد الدّفاع المدني، أن جيش الاحتلال دمّر مخزون معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دولار.

ونوّه إلى أنه في 23/10/2024 أخرج الاحتلال منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمالي قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين