رابط تحديث تسجيل المتضررين من الحرب على غزة

يبحث كثر عن رابط تسجيل المتضررين من الحرب على غزة 2023-2024 والذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا.

وكانت الوزارة قالت في بيان لها، إن نشر الرابط يأتي استكمالا لجهودها بجمع المعلومات الخاصة بالمتضررين جراء الحرب على قطاع غزة وكذلك المتضررين في الضفة الغربية.

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ودعت المواطنين لضرورة التسجيل وتحديث البيانات لتتمكن من الوصول إليهم وتوفير المساعدات من خلال الرابط المرفق الخاص باستمارة المعلومات.

وقالت الوزارة في بيانها: حدثوا بياناتكم الآن لنتمكن من الوصول لكم وتوفير المساعدات من خلال الرابط التالي اضغــط هنـــا.

المصدر / فلسطين أون لاين