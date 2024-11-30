وفدان من حماس وفتح يجتمعان في القاهرة اليوم

يصل العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، وفدان من حركتي فتح وحماس.

ووفق مصادر مصرية، من المقرر أن يلتقي الوفدين مسؤولين مصريين استكمالات للقاءات السابقة بشأن غزة، وبحث المبادرة المصرية لاستئناف مفاوضات وقف النار، والمصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة.

ويأتي اللقاء استكمالا للقاء سابق عقد في القاهرة قبل أسابيع تم خلاله بحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.

وعقب تلك اللقاءات، قال مصدر أمني مصري مسؤول إن حركتي فتح وحماس أبدتا خلال مفاوضاتهما مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة.

المصدر / وكالات