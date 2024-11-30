5 شهداء في قصف الاحتلال مركبةً لمنظمة "المطبخ العالمي" بخان يونس

ارتقى 5 شهداء، صباح اليوم السبت، جرّاء قصف الاحتلال مركبة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" على شارع صلاح الدين شمال شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إنّ طائرة مسيرة استهدفت سيارة من نوع جيب تتبع لمنظمة المطبخ العالمي، كانت تسير في شارع صلاح الدين ما بين منطقتي الزنة والسطر الشرقي شرقي مدينة خان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أعاد قصف المركبة عند وصول المواطنيين لإنقاذ من بداخل السيارة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى خمسة، بينهم ثلاثة من العاملين مما كانوا بالمركبة، واثنين من المواطنيين هرعوا للمساعدة.

وعرف من الشهداء كلًا من عازم جلال أبو دقة؛ وعاهد عزمي قديح؛ ومحمد عادل النملة؛ ممن يعملون في المطبخ العالمي في قصف مركبتهم بخان يونس.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي الإغاثية، استشهاد أحد موظفيها الفلسطينيين في قطاع غزة، ويدعى نادي السلوت، قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية، مقرها في الولايات المتحدة، في منشور على منصة (إكس): "قُتل أحد زملائنا الفلسطينيين، نادي السلوت، الليلة بالقرب من دير البلح في غزة".

وأضافت أن السلوت "كان عضوًا أصيلاً في فريقنا بالمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا للحاجات الإنسانية في رفح (جنوبي القطاع)".

وأشادت المنظمة بالسلوت مؤكدةً أنه "كان في جوهره إنسانيًا محبًا للخير".

وأعربت المنظمة الإغاثية عن تعاطفها وتكافلها مع عائلة السلوت وبقية فريقها في جميع أنحاء العالم، مضيفة: "ونحن نحزن على هذه الخسارة الفادحة".

وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي، استشهد 7 من موظفي المنظمة ذاتها من جنسيات مختلفة، بينهم "أمريكي وأسترالي وبريطاني وبولندي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبات الإغاثة الخاصة بالمؤسسة على شارع الرشيد في مدينة دير البلح، ما أثار موجة إدانات واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين