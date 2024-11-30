المُدعي العام للجنائيَّة الدَّوليَّة يطلب رفض استئناف "نتنياهو وغالانت" ضدّ مذكرات الاعتقال

قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب رفض الاستئناف المقدم من الاحتلال ضد مذكرتي اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وكشف موقع "إسرائيل اليوم" العبري، أنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، طلب رفض الاستئناف الصهيوني ضد مذكرات الاعتقال المقدمة ضد نتنياهو وغالانت.

وأشار المدعي العام إلى أن الاستئناف "لا يفي بمعايير الاستئناف المباشر بموجب نظام روما الأساسي"، الذي قامت على أساسه المحكمة.

وطلب خان في الوثيقة التي قدمها إلى محكمة الاستئناف رفض استئناف الكيان على القرار، وكذلك طلبها تعليق مذكرات الاعتقال. ومع ذلك، أعلن خان، إلى جانب توصيته، أن رئيسة المحكمة اليابانية، توموكو أكاني، ستناقش الطلب الصهيوني.

وزعم الكيان في الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة يوم الأربعاء الماضي، أن على المدعي العام أن يحذر الدولة مقدما قبل أن ينوي التعامل معها، حيث يمكنها أن تقرر فتح تحقيق وتراعي مبدأ التكامل.

وأشار الاحتلال إلى أن التحقيق ضد قد بدأ بالفعل في قضية تجري بشأن أنشطة في الضفة الغربية - ولم تضاف الحجج ضد أنشطتها في غزة إلا في وقت لاحق.

وفي 21 نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب" في غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، مؤكدةً أن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الحرب غالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه مؤخرا.

وعقب القرار شن وزراء "إسرائيليون" وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحث مع سفراء "إسرائيل" بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".

وكشفت هيئة البث الرسمية العبرية، أن "إسرائيل" أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين